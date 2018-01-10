Данила Янов перешел из "Строгино" в молодежку ЦСКА

Полузащитник "Строгино" Данила Янов подписал контракт с ЦСКА, где будет выступать за молодежный состав.

– Действительно, я перешел в ЦСКА, – сказал Янов "СЭ". – Пока буду выступать в молодежной команде, для попадания в основной состав мне еще предстоит очень много работы.

В текущем первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) 17-летний хавбек не сыграл ни одного матча за "Строгино". В 2017 году игрок вызывался в юношескую сборную России (игроки 2000 года рождения). (Павел ГУРЕВИЧ)