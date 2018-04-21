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Данила Козловский: "Слуцкий, Аленичев и Карпин - это те тренеры, за которыми я следил при подготовке к фильму"

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Актер Данила Козловский, который снял фильм "Тренер", сообщил, какие наставники стали прототипами его героя. Отметим, что фильм "Тренер" – режиссерский дебют Козловского.

– Леонид Слуцкий, Антонио Конте, Хосеп Гвардьола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и отчасти Диего Марадона, – заявил Козловский в эфире программы "Вечерний Ургант". – Что касается отечественных тренеров, то прототипами были Дмитрий Аленичев и Валерий Карпин, потому что они в какой-то степени повторяли судьбу моего героя.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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SS-1525-Sergey

За козлами в огороде нужно было следить, там тоже они незаслуженно капусту чужую жуют!

11:53

Serenky25

Я сначала прочитал ___"СЛУЦКИЙ, АЛЕНИЧЕВ И КАРПИН - ЭТО НЕ ТРЕНЕРЫ

09:30

Доктор_Хряк

---

09:03

Доктор_Хряк

...

09:02

Доктор_Хряк

Козловский - это супер актёр и режиссёр бездарного кино нынешнего времени !

09:02

Shalom russkiy

Баркас71 - а что вы сняли? трусы семейные?

08:24

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