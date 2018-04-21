Данила Козловский: "Слуцкий, Аленичев и Карпин - это те тренеры, за которыми я следил при подготовке к фильму"

Актер Данила Козловский, который снял фильм "Тренер", сообщил, какие наставники стали прототипами его героя. Отметим, что фильм "Тренер" – режиссерский дебют Козловского.

– Леонид Слуцкий, Антонио Конте, Хосеп Гвардьола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и отчасти Диего Марадона, – заявил Козловский в эфире программы "Вечерний Ургант". – Что касается отечественных тренеров, то прототипами были Дмитрий Аленичев и Валерий Карпин, потому что они в какой-то степени повторяли судьбу моего героя.