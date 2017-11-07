Данченко - лучший игрок "Анжи" в октябре

По итогам опроса среди болельщиков "Анжи" в клубных соцсетях лучшим игроком команды в октябре признан полузащитник Олег Данченко, информирует официальный сайт махачкалинцев.

Данченко набрал 39,3 процента голосов. На втором месте – Арсен Хубулов, у которого 34,5 процента. Призовую тройку замкнул Павел Яковлев – 26,2 процента.

Олег Данченко в октябре принял участие в матчах с "Зенитом", "Уралом" и "Ахматом"​. При этом полузащитник отметился забитым мячом в ворота питерской команды и голевой передачей во встрече с "Ахматом".