Данченко - лучший игрок "Анжи" в октябре

По итогам опроса среди болельщиков "Анжи" в клубных соцсетях лучшим игроком команды в октябре признан полузащитник Олег Данченко, информирует официальный сайт махачкалинцев.
Данченко набрал 39,3 процента голосов. На втором месте – Арсен Хубулов, у которого 34,5 процента. Призовую тройку замкнул Павел Яковлев – 26,2 процента.
Олег Данченко в октябре принял участие в матчах с "Зенитом", "Уралом" и "Ахматом". При этом полузащитник отметился забитым мячом в ворота питерской команды и голевой передачей во встрече с "Ахматом".
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/danchenko_luchshij_igrok_oktjabrja071117/