Далер Кузяев: "Заинтересован в том, чтобы поиграть в европейском чемпионате"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев рассказал о своем желании попробовать свои силы за границей. По его словам, Германия, Англия и Испания нравятся ему больше всего.

– Нет, ничего не изменилось – я по-прежнему заинтересован в том, чтобы поиграть в европейском чемпионате, - цитирует Кузяева bobsoccer.ru. - Но здесь надо все рассматривать в комплексе: предложение для клуба, мою заинтересованность. Словом, много нюансов. На данный момент я игрок "Зенита", мне все нравится, здесь все на очень высоком уровне, я буду прикладывать все силы, чтобы помочь своей команде. А дальше посмотрим, что будет.

– Есть ли у вас сомнения, или, может, тревога по поводу необходимости попробовать свои силы в Европе?"

– Нет, тревоги не испытываю, попробовать в любом случае надо, но пока никакой конкретики нет.

– Какой европейский чемпионат вам импонирует больше всего?

– Назову три – Германия, Англия, Испания.