Далер Кузяев: "Задача "Зенита" на сезон - выиграть чемпионат России"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев заявил, что задачей петербургского клуба на этот сезон является победа в чемпионате России. В 1-м туре РПЛ "Зенит" победил "Енисей" (2:0), а Кузяев отметился голом.

– Уже почувствовали отличие нынешнего "Зенита" от прошлогоднего?

– Да, отличия есть – разные тренировочные процессы, больше владения мячом, больше комбинационных атак. С другой стороны, судить пока рано, сборники вернулись в команду совсем недавно, и я уверен – мы еще отработаем связи и будем играть еще лучше.

– Это ваш второй сезон в команде. Чувствуете себя увереннее, чем год назад?

– Гораздо увереннее. В прошлом сезоне я только пришел в команду, да еще и такого уровня, все было в новинку. Сейчас уже чувствую себя более раскрепощенным.

– Какие задачи ставите перед собой на этот сезон?

– Играть в основе и выиграть чемпионат России. (Егор БЫЧКОВ)

Во втором туре российского чемпионата "Зенит" встретится с "Арсеналом" 4 августа.

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