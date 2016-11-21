19:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Далер Кузяев: "Взломать защиту "Томи", обороняющейся всей командой, очень непросто"

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Полузащитник "Терека" Далер Кузяев в перерыве матча 14-го тура чемпионата России с "Томью" отметил, что грозненская команда владеет преимуществом, но пока никак не может найти ключ к защите сибиряков. По словам хавбека, очень непросто взламывать оборону соперника, который защищается всей командой на своей половине поля.

– Я бы не сказал, что игра равная, мы владеем преимуществом, – сказаел Кузяев в эфире телеканала "Наш футбол". – "Томь" обороняется всей командой на своей половине поля. Непросто взломать такую оборону. Надо прибавить в движении, в открывании впереди. В завершающей стадии атак не хватает ударов.

Трансляция матча "Терек" - "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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