Далер Кузяев: "Вернблум отличается особой жестокостью"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев в интервью "Футболу" отметил, что он редко бурно выражает эмоции. Хавбек также отметил, что в ЦСКА отличается особой жесткостью Понтус Вернблум.

- Почему ваша реакция на гол "СКА-Хабаровску" оказалась настолько спокойной?

- Видел себя со стороны: внешне я действительно выглядел спокойным. Но не внутри. Мне это свойственно - такой уж темперамент. Бурно выражаю эмоции очень редко.

- Когда последний раз на поле выходили из себя?

- В матче против ЦСКА. Эмоции стали зашкаливать с первых же минут встречи против армейцев. Их грубая игра возмущала. Впрочем, запредельная заруба исходила от обеих сторон. Коварные подкаты, борьба на грани, стычки, перепалки - все это продолжалось от стартового свистка до финального. Несколько раз у меня промелькнула мысль: "Будет чудом, если команды закончат матч в полных составах". По грани красной карточки, думаю, прошел тогда каждый.

- Кто в ЦСКА отличается особой жесткостью?

- Вернблум. Он запомнился особенно.

- Швед на грани действует? Или границы допустимого превышает?

- Не возьмусь это обсуждать. Или сравнивать Вернблума с кем-то. Просто по нашему последнему матчу с ЦСКА он жесткостью действительно выделялся.

- Был еще в этом сезоне матч с похожим градусом борьбы?

- Нет. Встреча с ЦСКА - нечто особенное. Что, наверное, логично, когда играют претенденты на высокие места и принципиальные соперники, многолетние конкуренты. Но даже со "Спартаком" такой зарубы и близко не было.