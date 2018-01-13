Далер Кузяев: "В отпуске был на Кубе и учился"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев в преддверии зимнего сбора команды отметил, что хорошо отдохнул в отпуске. Также он подчеркнул, что много занимался учебой.

– Как отпуск? Чем занимались? Где успели побывать?

– Я хорошо отдохнул, побывал на Кубе!

– И как там?

– Гавана очень понравилась – удивительное место. Удалось покататься на старых американских автомобилях. Там же, на Кубе, съездил на крокодилью ферму, тоже довольно интересное место.

– Ром не пили?

– Нет (улыбается), ром не пил.

– А что помимо Кубы?

– А помимо Кубы занимался учебой: аспирантура, первый курс.

– Вы много времени уделяете образованию. Какая конечная цель?

– Конечной цели нет. Ближайшая – защитить кандидатскую, а дальше – посмотрим, как пойдет.