Далер Кузяев: "В отпуске был на Кубе и учился"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев в преддверии зимнего сбора команды отметил, что хорошо отдохнул в отпуске. Также он подчеркнул, что много занимался учебой.
– Как отпуск? Чем занимались? Где успели побывать?
– Я хорошо отдохнул, побывал на Кубе!
– И как там?
– Гавана очень понравилась – удивительное место. Удалось покататься на старых американских автомобилях. Там же, на Кубе, съездил на крокодилью ферму, тоже довольно интересное место.
– Ром не пили?
– Нет (улыбается), ром не пил.
– А что помимо Кубы?
– А помимо Кубы занимался учебой: аспирантура, первый курс.
– Вы много времени уделяете образованию. Какая конечная цель?
– Конечной цели нет. Ближайшая – защитить кандидатскую, а дальше – посмотрим, как пойдет.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-01-13-daler-kuzyaev-v-otpuske-ezdil-na-kubu-i-zanimalsya-ucheboy.htm