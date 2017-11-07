Далер Кузяев: "В Грозном с первого дня чувствовал себя очень комфортно"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев в интервью "Футболу" отметил, что в Чечне очень гостеприимный и внимательный народ. Хавбек также добавил, что в Грозном с первого дня чувствовал себя очень комфортно.

– Вы приехали в Грозный, когда вам еще было двадцать. Своеобразное, говорят, место.

– В отношении многих регионов есть стереотипы. До меня они тоже доходили перед переходом в "Терек" (ныне "Ахмат". - прим. "СЭ"). Но если и была маленькая настороженность, улетучилась она сразу. Ребята в команде приняли очень доброжелательно, капитан Ризван Уциев – местный, меня поддерживал, поэтому я с первого дня там чувствовал себя очень комфортно. Народ в республике очень гостеприимный, внимательный.

– Рамзан Кадыров – частый гость в команде?

– Обычно общается с командой раз-два в год. Первый раз Рамзан Ахматович приглашал нас в свою резиденцию, потом как-то собирались в ресторане. Блюда, костюмы, танцы – на весь этот местный колорит посмотреть было очень интересно. А однажды Кадыров и в тренировке с нами участвовал. Играл в двустороннем матче. Всего минут десять побегал, но по-настоящему: никто перед президентом республики специально не расступался, ног никто не убирал. Все было естественно.

– Какой Рамзан Кадыров футболист?

– Хороший. Видно, что человек спортивный, – себя держит в отличной форме, футболом живет.