Далер Кузяев: "У "Зенита" не получается реализовать свои моменты"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев в перерыве матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом" посетовал на реализацию голевых моментов. По словам хавбека, ранее выступавшего за клуб из Грозного, во втором тайме сине-бело-голубым будет нужно играть аккуратнее.

- "Зенит" создает голевые моменты, но не получается их завершить, - сказал Кузяев в эфире телеканала "Наш футбол". - Но после перерыва нужно действовать аккуратнее. "Ахмат" станет играть на контратаках, поэтому нужно будет внимательно за ними следить.

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"