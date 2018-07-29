Далер Кузяев: "У меня, как и у Дзюбы, есть пожелания к Путину. Выскажу их потом при личной встрече"

Автор одного из голов "Зенита" Далер Кузяев в матче 1-го тура РПЛ с "Енисеем" (2:0) – об игре и приеме у Президента РФ.

- Был длинный запрос, Шатов оказался первым на мяче, скинул мне, я принял, и появилась возможность пробить, - вспоминал свой гол Кузяев. - Получилось, что забил.

- Вы вышли на замену, освежили игру. Это ничего не напоминает?

- Мне об этом все уже сказали. Действительно, год назад в первом туре появился на поле после перерыва и забил ("Зенит" тогда победил на выезде "СКА-Хабаровск" - 2:0 - Прим. "СЭ").

- Как вам поле и стадион в целом в Тюмени?

- Нормально. Ничего особенного. Больше привык к натуральному газону, а не к синтетике. Но это не стало для меня большой проблемой.

- Как в субботу добирались в Сибирь после приема у Президента России?

- Вечером после церемонии вылетели в Тюмень. В отель приехали в час ночи по местному времени.

- Дзюба с Владимиром Путиным пообщался, предложил "сменить коньки на бутсы". У вас не было своих пожеланий?

- Были, просто возможности высказать их не оказалось.

- Сейчас обратитесь через телеканалы?

- Как-нибудь потом, если получится. При личной встрече.