Далер Кузяев: "У меня был стопроцентный момент, но ничего"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев назвал тяжелым матч 5-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:1). Хавбек посетовал на плохую реализацию.

– Это был тяжелый матч. Прошло всего два дня после игры со "Спартаком", – сказал Кузяев. – Но и у "Урала" было столько же после "Краснодара". Поэтому тяжелая игра для обеих команд.

– Только из-за этого не удалось выиграть?

– Не совсем. Моменты были, но реализация подвела. У меня был стопроцентный момент. Но ничего, будем готовиться к следующим матчам. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"