Далер Кузяев: "Рады, что удалось прервать серию неудач"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев после матча 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0) отметил, что команда получила положительные эмоции. По его словам, в моменте с последним голом Артем Дзюба находился в более выгодной позиции, поэтому он отдал передачу на форварда.

– Эмоции положительные, – сказал Кузяев. – Хотели прервать неудачную серию, рады, что это удалось.

– Расскажите о моменте, когда забили гол?

– Да я толком не помню. Там была борьба – вышел на ударную позицию, решил пробить в дальний угол. Получился гол. Все отлично.

– Когда забивали пятый, мы могли исполнить все сами. Почему отдали пас Дзюбе?

– Просто Артем находился в более выгодном положении.

– Символично, что серия неудач прервалась в день празднования первого российского чемпионства "Зенита"?

– Конечно! Мы хотели порадовать наших чемпионов. Здорово, что клуб устраивает такие масштабные празднования.

– Круг почета вас вдохновил?

– Можно сказать да. (Сергей ЯРЕМЕНКО)



