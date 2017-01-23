Далер Кузяев: "Приложим все усилия, чтобы "Терек" попал в Лигу Европы"

Один из лидеров "Терека" Далер Кузяев в интервью "Известиям" подчеркнул, команда намерена попасть в еврокубки на следующий сезон. По словам 24-летнего футболиста, грозненцы должны учиться на своих ошибках.

– Что нужно сделать "Тереку", чтобы по итогам этого сезона наконец попасть в еврокубки?

– Нужно прежде всего учиться на своих ошибках. Ведь в прошлых двух сезонах мы также были близки к попаданию в зону еврокубков, но так в нее и не попали. Надеюсь, в нынешнем сезоне такого не повторится. Хотя впереди много выездных матчей и будет крайне непросто удержать позиции. Но мы приложим все усилия и попытаемся набрать максимум очков, чтобы попасть в Лигу Европы.

– Говорят, "Терек" дома и в гостях – это две разные команды. Как исправить эту ситуацию?

– Мы попытаемся сломить этот стереотип. Как раз сейчас, на сборах, важно заложить хорошую базу и уже потом в каждом матче чемпионата доказывать свою состоятельность. Надеюсь, во второй части сезона сможем набирать очки на выезде так же стабильно, как и дома.