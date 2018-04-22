Далер Кузяев: "После третьего гола подумал, что победа обеспечена"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев, оформивший дубль в гостевой встрече 27-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (3:3) рассказал, что не вышел в стартовом составе из-за того, что долгое время не играл и не тренировался. Также он признался, что после второго своего мяча появились мысли о победе.

– Эмоции двоякие. С одной стороны, я забил два гола, приятно. С другой, упустили победу в концовке, очень обидно. Всего лишь ничья. Но еще ничего не потеряно. Впереди три важных матчах.

– Несколько слов о ваших забитых мячах.

– В первом случае Паредес отдал хорошую передачу, меня никто не встретил, было время, я решил ударить. Слава богу, забил. Во втором случае последовала подача, я сыграл на подборе.

– После второго гола, наверное, уже подумали, что победа обеспечена?

– Ну... Да! Были такие мысли, оставалось играть совсем чуть-чуть. Очень-очень жаль, что не удержали.

– Почему вы не вышли в стартовом составе?

– Я очень много пропустил, больше месяца не играл, тренировался с ограничениями. Вот только в последние пару недель работал наравне со всеми. Видимо, таково сегодня было решение тренера. (Михаил ГОНЧАРОВ)