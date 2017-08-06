Далер Кузяев: "После поражения от "Бней-Иегуды" Манчини устроил разбор полетов"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев отметил атмосферу на стадионе после победы над "Спартаком" (5:1) в 4-м туре чемпионата России. По его словам, хозяева победили благодаря самоотдаче.
– Какие впечатления от победы?
– Атмосфера была прекрасной, очень здорово играть на забитом стадионе.
– Со стороны показалось, что "Зенит" без проблем обыграл москвичей...
– На самом деле было непросто. Дело во многом в самоотдаче, вы видели, как футболисты бросались в подкатах на чужой половине поля.
– Был ли у Манчини разговор с командой после матча с израильтянами?
– Да, разбор полетов был после матча. Но такие поражения иногда идут на пользу, и сегодня все мы в этом убедились.
– Наверное, в четверг команда мыслями уже на "Спартаке".
– На самом деле, главной задачей тогда был проход в следующий раунд, а уже потом думать о "Спартаке".
– Что сказал Манчини после матча?
– Что нет времени праздновать и надо готовиться к следующему матчу. (Артем РЯБОВОЛ)