23:44 6 августа | Футбол — РФПЛ

Далер Кузяев: "После поражения от "Бней-Иегуды" Манчини устроил разбор полетов"


Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев отметил атмосферу на стадионе после победы над "Спартаком" (5:1) в 4-м туре чемпионата России. По его словам, хозяева победили благодаря самоотдаче.

– Какие впечатления от победы?

– Атмосфера была прекрасной, очень здорово играть на забитом стадионе.

– Со стороны показалось, что "Зенит" без проблем обыграл москвичей...

– На самом деле было непросто. Дело во многом в самоотдаче, вы видели, как футболисты бросались в подкатах на чужой половине поля.

– Был ли у Манчини разговор с командой после матча с израильтянами?

– Да, разбор полетов был после матча. Но такие поражения иногда идут на пользу, и сегодня все мы в этом убедились.

– Наверное, в четверг команда мыслями уже на "Спартаке".

– На самом деле, главной задачей тогда был проход в следующий раунд, а уже потом думать о "Спартаке".

– Что сказал Манчини после матча?

– Что нет времени праздновать и надо готовиться к следующему матчу. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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