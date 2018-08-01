Далер Кузяев: "После игр с Испанией и Хорватией не спал до утра"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев признался, что не мог заснуть до утра после матчей чемпионата мира-2018 против Испании (1:1, 4:3 - пенальти) и Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

– У вас за спиной пять матчей на чемпионате мира. После какого из них было сложнее всего заснуть?

– После двух последних – против Испании и Хорватии. Эмоции переполняли, были интересные игры, долго анализировал и вспоминал отдельные моменты, так что ночи после них были бессонные – засыпать удавалось только под утро. Практически у всей команды было так же.

– Речь Дзюбы перед серией пенальти в игре с хорватами была мощной. Что вы почувствовали?

– С одной стороны, я и так был достаточно настроен, но Артем действительно вдохновил команду – мы еще больше сплотились. (Егор БЫЧКОВ)

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии. Кузяев провел 5 матчей в составе национальной команды на этом турнире.

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