Далер Кузяев: "После игр с Испанией и Хорватией не спал до утра"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев признался, что не мог заснуть до утра после матчей чемпионата мира-2018 против Испании (1:1, 4:3 - пенальти) и Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).
– У вас за спиной пять матчей на чемпионате мира. После какого из них было сложнее всего заснуть?
– После двух последних – против Испании и Хорватии. Эмоции переполняли, были интересные игры, долго анализировал и вспоминал отдельные моменты, так что ночи после них были бессонные – засыпать удавалось только под утро. Практически у всей команды было так же.
– Речь Дзюбы перед серией пенальти в игре с хорватами была мощной. Что вы почувствовали?
– С одной стороны, я и так был достаточно настроен, но Артем действительно вдохновил команду – мы еще больше сплотились. (Егор БЫЧКОВ)
Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии. Кузяев провел 5 матчей в составе национальной команды на этом турнире.
Полностью интервью с Кузяевым читайте здесь
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