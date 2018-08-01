Далер Кузяев - о промахе Смолова на ЧМ-2018: "Пенальти могут не забить даже самые великие футболисты"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев заявил, что повзрослел в психологическом плане после победного гола хавбека национальной команды Хорватии Ивана Ракитича на чемпионате мира в ворота Игоря Акинфеева. Сборная России уступила хорватам в матче 1/4 финала турнира в серии пенальти (2:2, 3:4 - пенальти).

– Когда Ракитич забил, какая мысль первой пришла в голову?

– Почувствовал, что в жизни закончился какой-то большой этап. Конечно, не хотелось покидать чемпионат мира, но... Может, даже повзрослел в этот момент немного – в психологическом плане. Стал крепче.

– Что Черчесов и команда сказали после игры Смолову и Фернандесу?

– Ребят поддержали, потому что пенальти могут не забить даже самые великие футболисты. Мы выигрываем и проигрываем все вместе, мы – единое целое.

– Кто-то плакал после матча?

– Нет, слез не было. Все мы понимали, что хорошо выступили, но, разумеется, нотка огорчения была – особенно, оттого, что проиграли именно так, по пенальти. (Егор БЫЧКОВ)

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

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