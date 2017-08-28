Далер Кузяев: "Манчини много времени уделяет тактике"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев рассказал, что главный тренер питерцев Роберто Манчини много времени уделяет тактике. Он также добавил, что на сборах пока лично не разговаривал с наставником национальной команды Станиславом Черчесовым.

– Манчини своим подходом кардинально отличается от зарубежных тренеров?

– Кардинально нет. Много времени уделяется тактике, скоростной и силовой работе, – сказал Кузяев. – Но большой разницы нет.

– Какие впечатления от Черчесова?

– Очень рад познакомиться с ним, но личного разговора не было.

– Каррера в "Спартаке" поменял интенсивность тренировок. Заметили ли вы подобное в "Зените"?

– Да-да! Летом были самые тяжелые сборы в моей карьере. Для меня такое было впервые. (Павел ГУРЕВИЧ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, тренировочный сбор национальной команды стартовал 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо".

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