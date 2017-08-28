Далер Кузяев: "Манчини много времени уделяет тактике"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев рассказал, что главный тренер питерцев Роберто Манчини много времени уделяет тактике. Он также добавил, что на сборах пока лично не разговаривал с наставником национальной команды Станиславом Черчесовым.
– Манчини своим подходом кардинально отличается от зарубежных тренеров?
– Кардинально нет. Много времени уделяется тактике, скоростной и силовой работе, – сказал Кузяев. – Но большой разницы нет.
– Какие впечатления от Черчесова?
– Очень рад познакомиться с ним, но личного разговора не было.
– Каррера в "Спартаке" поменял интенсивность тренировок. Заметили ли вы подобное в "Зените"?
– Да-да! Летом были самые тяжелые сборы в моей карьере. Для меня такое было впервые. (Павел ГУРЕВИЧ, Филипп ПАПЕНКОВ)
Напомним, тренировочный сбор национальной команды стартовал 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо".
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Динамо Москва (футбол)
- Роберто Манчини
- Далер Кузяев
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Чувствуется! Тактически, бакланы выделяются во всём РФПЛ. После первого поражения завоют как пони.
19:07