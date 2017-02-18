Далер Кузяев: "К первой игре второй части сезона "Терек" подойдет в стопроцентной готовности"

Полузащитник "Терека" Далер Кузяев после товарищеской игры против "Удинезе" (2:4) отметил, что российская команда создала больше голевых моментов. Хавбек оценил свою готовность ко второй части сезона в 70 - 80 процентов.

– Игра с "Удинезе" получилась хорошим спаррингом, – цитирует клубная пресс-служба Кузяева. – Жаль, конечно, что проиграли. Мы создали больше голевых моментов, просто в некоторых атаках нам немного не повезло.

– Вы сегодня часто били по воротам, это принесло плоды в виде забитого мяча. Довольны голом?

– Спасибо ребятам, они выводили на ударную позицию. Без ударов нет голов, нужно бить по воротам. Эмоции от гола положительные, это мой первый гол за "Терек" и, надеюсь, не последний.

– До начала чемпионата не так много времени, как оцените свою готовность?

– Сложный вопрос. Думаю, готовность можно ценить процентов на 70 - 80. У нас есть еще несколько недель, чтобы набрать необходимые кондиции. Думаю, к первой игре вся команда подойдет в стопроцентной готовности.