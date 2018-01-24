Далер Кузяев: "Интересно сыграть против такого мастера, как Данни"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев сказал, что тренировки на сборе в петербургском клубе проходят более интенсивно, чем в других командах. Хавбек уверен, что по итогам подготовки ко второй части сезонов он будет находиться в хорошей форме.
– Сборы проходят хорошо. Обстановка рабочая. Завтра вот контрольная игра.
– Как оцениваете физическую форму по итогам 10 дней сборов?
– Еще не набрал оптимальные кондиции. Чувствую это по себе. Еще осталось 5 дней этого сбора, и еще второй. По их итогам буду в хорошем состоянии.
– Работать под нагрузками очень сложно?
– Просто сложно. Для этого сборы и проводятся, чтобы набрать кондициями. Но терпимо. Силы еще имеются.
– Сравните со сборами в других командах.
– Более интенсивные тренировки, длятся дольше.
– Завтра игра со "Славией". Какие ожидания?
– Если честно, еще не изучал соперника. Знаю, что там играет Данни, легенда "Зенита". Интересно будет сыграть против такого мастера.
– Сегодня "тоннель" после тренировки прошли Богаев (в честь дня рождения) и Заболотный (дебютный гол). Ваш день рождения пришелся на первый день сбора.
– Не удалось избежать! Тоже получил. А Заболотный – уже второй раз. Первый раз – за то, что новичок. (Александр МУЙЖНЕК)
Напомним, матч "Зенит" – "Славия" состоится 25 января. Начало игры – 18.00 по московскому времени.
Далер Кузяев: "После двух сборов буду в оптимальной форме" pic.twitter.com/FfWnzjHuh2– СЭЗенит (@zenit_se) 24 января 2018 г.