Далер Кузяев: "Интересно сыграть против такого мастера, как Данни"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев сказал, что тренировки на сборе в петербургском клубе проходят более интенсивно, чем в других командах. Хавбек уверен, что по итогам подготовки ко второй части сезонов он будет находиться в хорошей форме.

– Сборы проходят хорошо. Обстановка рабочая. Завтра вот контрольная игра.

– Как оцениваете физическую форму по итогам 10 дней сборов?

– Еще не набрал оптимальные кондиции. Чувствую это по себе. Еще осталось 5 дней этого сбора, и еще второй. По их итогам буду в хорошем состоянии.

– Работать под нагрузками очень сложно?

– Просто сложно. Для этого сборы и проводятся, чтобы набрать кондициями. Но терпимо. Силы еще имеются.

– Сравните со сборами в других командах.

– Более интенсивные тренировки, длятся дольше.

– Завтра игра со "Славией". Какие ожидания?

– Если честно, еще не изучал соперника. Знаю, что там играет Данни, легенда "Зенита". Интересно будет сыграть против такого мастера.

– Сегодня "тоннель" после тренировки прошли Богаев (в честь дня рождения) и Заболотный (дебютный гол). Ваш день рождения пришелся на первый день сбора.

– Не удалось избежать! Тоже получил. А Заболотный – уже второй раз. Первый раз – за то, что новичок. (Александр МУЙЖНЕК)

Напомним, матч "Зенит" – "Славия" состоится 25 января. Начало игры – 18.00 по московскому времени.