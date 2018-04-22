Далер Кузяев: "Хочу ли я, чтобы Шатов и Дзюба вернулись в "Зенит"? Вопрос к руководству"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев, забивший "Арсеналу" в Туле два гола (3:3), отметил, что "Зенит" продемонстрировал характер в матче. Также он отказался отвечать на вопрос, хочет ли видеть Дзюбу в команде в следующем сезоне.

– Что Манчини сказал после матча?

– Ничего. Он переговорил с некоторыми ребятами по отдельности, и все. Завтра, когда эмоции улягут, будет разбор игры.

– Что случилось в эпизоде с третьим пропущенным голом?

– Вы все сами видели: Юра Лодыгин отбил очень сложный удар, а на добивании первым оказался Артем Дзюба. Конечно, очень обидно.

– В этом сезоне вам больше не придется играть ни против Дзюбы, ни против Шатова. Будет легче? И ждете ли вы их возвращения в "Зенит"?

– Вопрос о том, вернутся ли они в "Зенит" или нет, не ко мне. А к руководству.

– Тяжело ли вообще против них играть, когда они бьются с утроенной мотивацией?

– Нам без разницы против кого играть – против Олега Шатова или Дзюбы... Мы в любом случае настраиваемся на всех.

– Но вы когда-нибудь видели такого мотивированного Артема? Он сегодня рвал и метал...

– Давайте я лучше прокомментирую командные действия, а не отдельных игроков.

– Какие позитивные моменты можете отметить в сегодняшней игре?

– Показали характер, повели в счете на таком непростом стадионе. Газон, кстати, был сухой, мешал нам играть в комбинационный футбол. (Михаил ГОНЧАРОВ)