Далер Кузяев: "Голы? Конечно, на тренировках отрабатываем"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев после победы над "Спартаком" (5:1) в 4-м туре чемпионата России поблагодарил болельщиков за поддержку. Также он отметил помощь партнеров при адаптации в коллективе.
– Недавно забили в Хабаровске первый гол в профессиональной карьере, и теперь снова забили...
– Главное, забить первый мяч, потом уже легче. Почувствовал радость.
– Среди болельщиков подавляющее большинство отмечает именно вас. Вам легко удалось влиться в команду, что можете об этом сказать?
– Благодарен болельщикам за признание. Благодарен тренеру и партнерам, которые помогли адаптироваться, влиться в коллектив.
– Два удара, залетевшие в Хабаровске и сегодня, – это результат тренировок или же случайность?
– Конечно, на тренировках отрабатываем. Залетело – и хорошо, рад этому. Помог и опыт, полученный на тренировках, и поддержка болельщиков. (Артем РЯБОВОЛ)
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 4:0 63' Далер Кузяев pic.twitter.com/XFMUMkmqJr– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
andreiwantsev
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden
02:04
parafraz
Не знаю откуда паренёк, но респект селекционной службе Терека, которая его нашла. Зенит тоже разобрался вовремя, после московского клуба стоил бы подороже.
01:25
shpasic
человек с усами всё равно возьмёт других. ну, ещё и Березуцких с Игнашевичем вернёт.
00:22
SS-1525-Sergey
IgKas ... 00:00 +++ Всё хорошо написано, но до ЧМ, Стасик считай загубил КК и ЧМ, а вместе с этим ещё и травму нанесёт игрокам неудачным домашним чемпионатом. Так что пусть растёт, после 18 года всё будет хорошо!
00:08
IgKas
Залетело конечно знатно, раз за Кузяева. Главное чтобы дальше прогрессировал, нам такие игроки на ЧМ нужны как воздух
00:00