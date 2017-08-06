23:50 6 августа | Футбол — РФПЛ

Далер Кузяев: "Голы? Конечно, на тренировках отрабатываем"

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Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев после победы над "Спартаком" (5:1) в 4-м туре чемпионата России поблагодарил болельщиков за поддержку. Также он отметил помощь партнеров при адаптации в коллективе.

– Недавно забили в Хабаровске первый гол в профессиональной карьере, и теперь снова забили...

– Главное, забить первый мяч, потом уже легче. Почувствовал радость.

– Среди болельщиков подавляющее большинство отмечает именно вас. Вам легко удалось влиться в команду, что можете об этом сказать?

– Благодарен болельщикам за признание. Благодарен тренеру и партнерам, которые помогли адаптироваться, влиться в коллектив.

– Два удара, залетевшие в Хабаровске и сегодня, – это результат тренировок или же случайность?

– Конечно, на тренировках отрабатываем. Залетело – и хорошо, рад этому. Помог и опыт, полученный на тренировках, и поддержка болельщиков. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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andreiwantsev

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden

02:04

parafraz

Не знаю откуда паренёк, но респект селекционной службе Терека, которая его нашла. Зенит тоже разобрался вовремя, после московского клуба стоил бы подороже.

01:25

shpasic

человек с усами всё равно возьмёт других. ну, ещё и Березуцких с Игнашевичем вернёт.

00:22

SS-1525-Sergey

IgKas ... 00:00 +++ Всё хорошо написано, но до ЧМ, Стасик считай загубил КК и ЧМ, а вместе с этим ещё и травму нанесёт игрокам неудачным домашним чемпионатом. Так что пусть растёт, после 18 года всё будет хорошо!

00:08

IgKas

Залетело конечно знатно, раз за Кузяева. Главное чтобы дальше прогрессировал, нам такие игроки на ЧМ нужны как воздух

00:00