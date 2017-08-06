Далер Кузяев: "Голы? Конечно, на тренировках отрабатываем"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев после победы над "Спартаком" (5:1) в 4-м туре чемпионата России поблагодарил болельщиков за поддержку. Также он отметил помощь партнеров при адаптации в коллективе.

– Недавно забили в Хабаровске первый гол в профессиональной карьере, и теперь снова забили...

– Главное, забить первый мяч, потом уже легче. Почувствовал радость.

– Среди болельщиков подавляющее большинство отмечает именно вас. Вам легко удалось влиться в команду, что можете об этом сказать?

– Благодарен болельщикам за признание. Благодарен тренеру и партнерам, которые помогли адаптироваться, влиться в коллектив.

– Два удара, залетевшие в Хабаровске и сегодня, – это результат тренировок или же случайность?

– Конечно, на тренировках отрабатываем. Залетело – и хорошо, рад этому. Помог и опыт, полученный на тренировках, и поддержка болельщиков. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"