Далер Кузяев: "Должны были обыграть "Арсенал" в любом состоянии"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев после матча 13-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:1) назвал контрактаку, в которой соперник забил единственный гол, очень обидной. По мнению хавбека, игра проходила под диктовку сине-бело-голубых.

– Мы владели преимуществом, но пропустили обидную контратаку, – сказал Кузяев в эфире программы "После футбола". – Ничего страшного. Без поражений не бывает побед.

– Сложно ли вам переключаться после игр за сборную на выступление в клубе? Говорят, аргентинцам тяжело даются перелеты.

– Не сложно. Что там лететь? Из Москвы сюда, или из Казани. Им тяжелее – дорога отнимает силы. Я перестроился без проблем.

– Можно ли оправдать поражение от "Арсенала" паузой на игры сборных?

– Думаю, не стоит оправдываться этим. В любом состоянии, тем более дома, мы должны были побеждать тульский "Арсенал".

– Чего не хватало в первом тайме? Что в перерыве изменил Роберто Манчини?

– В первом тайме мы играли академично. В перерыве тренер попросил играть более агрессивно, сконцентрироваться на атаке, пытаться разыгрывать мяч в одно-два касания. Считаю, что второй тайм мы сыграли получше.

– В сборной Станислав Черчесов использовал вас на позиции опорника. Сегодня вы играли на фланге. Легко вам дается переключаться с позиции на позицию?

– В принципе, да. Но, конечно, мне предпочтительнее играть в центре. Но, если тренер считает, что я должен играть на фланге, – без проблем.