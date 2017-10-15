Далер Кузяев: "ЦСКА? Мы должны кровь из носу брать 3 очка в Москве"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев считает, что матч 14-го тура чемпионата России против ЦСКА нельзя назвать определяющим на этом отрезке турнира. Хавбек отметил, что питерцам необходимо набрать 3 очка в игре против армейцев.

- Можно ли сказать, что игра против ЦСКА в следующем туре станет определяющей на этом отрезке чемпионата?

- Не определяющей, но очень интересной, - сказал Кузяев в эфире программы "После футбола". - ЦСКА обыграл "Краснодар". В случае победы они могут приблизиться к нам вплотную. Мы должны кровь из носу брать 3 очка в Москве.

Напомним, после 13 туров чемпионата России "Зенит" набрал 28 очков, в активе у ЦСКА 24 балла. Матч между армейцами и сине-бело-голубыми состоится 22 октября на "Арене ЦСКА". Начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.