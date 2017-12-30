Далер Кузяев: "Аргентинцы понимают Манчини, нам немножко труднее"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев в интервью "Спорт день за днем" подчеркнул, что ему непросто общаться на поле с одноклубниками из Аргентины. По словам хавбека, периодически они жестами показывают друг другу, кто и где должен располагаться на поле.

– Вы говорили в одном из интервью, что пытаетесь общаться с аргентинцами, но пока не получается, потому что те не очень хорошо говорят по-английски и не понимают по-русски. Как объясняетесь на поле во время матчей? – вопрос Кузяеву.

– Манчини знает английский, поэтому подсказывает нам, ребята его понимают. С аргентинцами немножко труднее, но жестами показываем друг другу, кто и где должен находиться.

– Можно сказать, что в этом есть определенный потенциал – за зиму аргентинцы еще лучше вольются в коллектив, что поможет "Зениту" на весеннем отрезке чемпионата?

– Аргентинцы – часть коллектива, они шутят, стараются общаться. Им в какой-то степени проще адаптироваться, потому что в команде сразу пять соотечественников. Но есть потенциал улучшить наше взаимодействие на поле.

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