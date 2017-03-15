Daily Mail: "На стадионе "Ростова" запретили играть после жалоб Моуринью"

Издание Daily Mail высказало предположение, что решение РФПЛ о запрете на проведение матчей чемпионата России на стадионе "Ростова" было принято после жалоб главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Перед первой игрой 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" – "Манчестер Юнайтед" португальский специалист заявил: "Трудно поверить, что мы будем играть на таком поле".
Британские СМИ отмечают, что "в России приняли меры и запретили "Ростову" играть на стадионе "Олимп-2", пока не будут устранены выявленные недостатки. На этой арене матчи чемпионата мира-2018 проводиться не будут".
Exsorsist
Поле действительно плохое. Мяч дробит даже при коротких передачах. Да и травмоопасно играть на таком поле. Все правильно.
15:35
fatka
Смотрите,а Запад оказывается может быть правым...
15:27
lordblack
Вопреки--------- дурилка картонная, их дисквалифицировали сразу после домашних матчей, чтобы за три недели привести в порядок поле (матчи сборных и гостевые встречи). По иному бюджетники не будут шевелиться.
15:21
marksan
Вопреки____ Охолоньте! Пока это только визги!
15:01
Вопреки
Во как решили защитить интересы адм. ресурсных клубов РФПЛ - привязали предположения английской прессы ! Почитайте мнения болельщиков российских, чей плач поддержали решалы РФПЛ и РФС... Галицкому скоро ехать в "Ростов", а потом и спартаковским девочкам - вот кто рвется на пьедестал любой ценой. Стыдоба. Если бы приезжали Крылья или Анжи на Олимп-2, то НИКТО бы в Прядкинской конторе и не вякал, правда ? Просто хотят устранить конкурента в борьбе за ЛЧ и ЛЕ... и тут все по накатанной дорожке. "Честный" футбол, господа
14:51