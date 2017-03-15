Daily Mail: "На стадионе "Ростова" запретили играть после жалоб Моуринью"

Издание Daily Mail высказало предположение, что решение РФПЛ о запрете на проведение матчей чемпионата России на стадионе "Ростова" было принято после жалоб главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Перед первой игрой 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" – "Манчестер Юнайтед" португальский специалист заявил: "Трудно поверить, что мы будем играть на таком поле".

Британские СМИ отмечают, что "в России приняли меры и запретили "Ростову" играть на стадионе "Олимп-2", пока не будут устранены выявленные недостатки. На этой арене матчи чемпионата мира-2018 проводиться не будут".