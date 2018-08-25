"Да что туда смотреть". Камболов не следит за турнирной таблицей

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов после ничьи с ЦСКА (1:1) отметил, что поражения не заслужила ни одна команда.

– Игра была боевая, и результат закономерный, по самоотдаче вопрос нет. Я думаю, болельщикам игра понравилась, - заявил Камболов.

– Почему игра "Рубина" поменялась после перерыва?

– Не знаю. Постоянно об этом разговариваем и друг друга поддерживаем. Во втором тайме, наоборот, нужно прибавлять. Каждый сам должен подумать, что делает не так.

У нас не было задачи удержать счет, такой мысли не было. Наоборот, стараемся напрягать соперника и контролировать мяч. Мы играли по ситуации. Наверное, ЦСКА как-то по-другому стал играть.

– Как оцените домашние игры против "Краснодара", "Зенита", ЦСКА? Все-таки лидеры…

– Хорошо. Качественно могли бы сыграть лучше, но по самоотдаче вопросов нет. С каждой игрой, думаю, мы всё лучше и лучше.

– В таблицу уже начали смотреть?

– Да что туда смотреть. Нам нужно разбирать каждого соперника, выходить и побеждать.

– Второй матч подряд едва не проиграли на последних секундах игры. Возвращение прошлогодней тенденции?

– Всегда об этом говорим, но стараемся не зацикливаться на том, что было в прошлом сезоне. Значит, теряем концентрацию или не заслуживаем победы или ничьи.

– Сегодня "Рубин" заслуживал победу?

– Заслуживали и мы, и они.

– Первый матч Коновалова в составе. Как прокомментируете его игру?

– Сыграл нормально, уверенно. В моменте с голом не знаю, была ли там чья-то ошибка. В принципе, все мы ошиблись, раз пропустили. Я хочу поздравить его с дебютом, пусть продолжает в том же духе. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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