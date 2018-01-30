ЦСКА ждет Мусу на сборе сегодня

26-летний нападающий Ахмед Муса, который сегодня перешел в ЦСКА из "Лестера" на правах аренды до конца сезона-2017/18, должен во вторник прибыть в расположение армейцев на сбор в испанском Кампоаморе.

Напомним, 25-летний форвард уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев Муса провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, национальный кубок и два Суперкубка страны.

ЦСКА арендовал Мусу до конца сезона //

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