ЦСКА – “Зенит”: прогноз-надежда Грушевского

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с "СЭ" своими ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ, в котором армейцы сегодня примут "Зенит" на "ВЭБ Арене" (начало – в 19.00).

– За ЦСКА не сыграют Дзагоев, Мариу Фернандес, Обляков. Смогут ли армейцы что-то противопоставить сопернику при таких потерях? – вопрос Грушескому.

– Разумеется, смогут. Когда было наоборот? ЦСКА способен конкурировать и с "Реалом", и с "Ромой", и с "Зенитом", да с кем угодно. Результаты бывают разными, но красно-синие всегда навязывают борьбу.

– С другой стороны, Дзюба, возможно, не выйдет на поле. Это большое подспорье для москвичей?

– Давайте говорить об очевидном – точно не сыграет Паредес (из-за красной карточки, полученной против "Ахмата" – Прим. "СЭ"). Это весомый футболист для "Зенита". Что касается Дзюбы, то если его не будет, ЦСКА придется чуть легче. Да, Заболотный примерно такого же плана исполнитель, но Артем сейчас лидер российского футбола. Я желаю ему здоровья, не в моих правилах радоваться проблемам у соперника.

– Как сложится встреча?

– Очень рассчитываю, что ЦСКА не уступит. В интересах интриги для всего чемпионата было бы хорошо, если питерцы, как минимум, не победят. Это, конечно, не то, что хотят болельщики сине-бело-голубых, но будем надеяться, что результат пойдет на пользу обострению турнирной борьбы. (Арман Мкртчян)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Зенит".

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