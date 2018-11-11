ЦСКА – "Зенит": прогноз Корнаухова – в пользу армейцев

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился с "СЭ" своими ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ, в котором армейцы сегодня примут "Зенит" на "ВЭБ Арене" (19.00).

– В последнее время в очных встречах этих команд нет обилия забитых мячей (последние три игры соперников завершились нулевыми ничьими – Прим. "СЭ"). Если футболисты успеют восстановить хорошее физическое состояния после выступлений в еврокубках в середине недели, то увидим интересное зрелище, если же не успеют, то станут действовать осторожно, с акцентом на оборону, – сказал Корнаухов. – Конечно, у армейцев в последнее время много травм, особенно тревожит отсутствие Мариу Фернандеса. Потери лидеров не проходят бесследно. Тем не менее, ЦСКА растет с каждым матчем и может справиться даже без Мариу.

– Каков ваш прогноз на результат?

– Армейцам перед зимней паузой нежелательно отпускать "Зенит" в турнирной таблице. Думаю, ЦСКА одержит минимальную победу.

После 13-ти туров "Зенит" с 31 очком лидирует в премьер-лиге. ЦСКА идет пятым, набрав 20 очков. (Иван Торопцев)