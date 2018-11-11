ЦСКА – "Зенит". Питерский прогноз Боярского

Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился с "СЭ" ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России, в котором сегодня питерцев примет ЦСКА. Игра пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 19.00.

После 13-ти туров сине-бело-голубые лидируют в премьер-лиге, набрав 31 очко. Армейцы идут пятым с 20 очками.

– Верю, что "Зенит" победит. Будем надеяться, что он будет в лучшей форме, чем в игре с "Бордо", и сможет взять три очка, – сказал Боярский. – ЦСКА – серьезная хорошая команда, поэтому Сергею Семаку нужно будет собрать и сплотить свой коллектив.

Сейчас каждый успех – прямая дорога к золоту. Не хочется, чтобы повторилась история прошлого сезона, когда начали за здравие, а закончили за упокой. Чем лучше и сильнее соперник, тем лучше играет и "Зенит". (Игорь Новиков)

ЦСКА – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 14-й тур, 11 ноября 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

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