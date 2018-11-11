ЦСКА – "Зенит". Ничейный прогноз Непомнящего

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился с "СЭ" своими ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ, в котором ЦСКА примет сегодня "Зенит" на "ВЭБ Арене". После 13-ти туров питерцы лидируют в премьер-лиге, набрав 31 очко. Армейцы идут пятым с 20 очками.

– С сожалением приходится говорить, что у армейцев сейчас идет фаза становления состава, и когда в таких обстоятельствах выбывает системообразующий игрок, могут возникнуть серьезные трудности – речь, конечно, о Мариу Фернандесе, – говорит Непомнящий. – Кроме того, молодой Обляков тоже в последнее время стал твердым футболистом стартового состава, и он также не выйдет на поле. Удастся ли армейцам компенсировать эти потери?

Честно говоря, у меня в связи с этим есть некоторая тревога.

"Зенит" же, в свою очередь, тоже в этом сезоне не всегда выглядит внятно. И помимо того, что есть проблемы психоэмоционального свойства, мне кажется, что футболисты еще и несколько тяжеловаты. Да, по составу питерцы, безусловно, сильнее ЦСКА, но игра с армейцами требует движения.

И если у "Зенита" его не будет, превосходство индивидуальном мастерстве вовсе не гарантирует им преимущества. Не люблю ничейные матчи и, конечно, симпатизирую ЦСКА, но в этой встрече все-таки поставил бы равный счет. Причем – с голами. (Наталия Соломатина)

ЦСКА – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 14-й тур, 11 ноября 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

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