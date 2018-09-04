ЦСКА - "Зенит": известна дата суперматча

Стало известно расписание 14-го тура чемпионата России. Первая игра состоится в пятницу, 9 ноября - "Арсенал" на своем поле примет "Анжи".
Закроется тур суперматчем в Москве. В воскресенье, 11 ноября, ЦСКА сыграет с "Зенитом".
14 тур
9 ноября (пятница)
19.30 "Арсенал" - "Анжи"
10 ноября (суббота)
14.00 "Урал" - "Оренбург"
16.30 "Крылья Советов" - "Ахмат"
19.00 "Ростов" - "Динамо"
11 ноября (воскресенье)
11.30 "Енисей" - "Краснодар"
14.00 "Уфа" - "Спартак"
16.30 "Рубин" - "Локомотив"
19.00 ЦСКА - "Зенит"