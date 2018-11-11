ЦСКА - "Зенит": котировки букмекеров

В воскресенье, 11 ноября, в Москве пройдет матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Зенитом". Игру принимает стадион "ВЭБ Арена". Начало встречи – 19.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы ЦСКА на успех с коэффициентом 2,51, а "Зенита" – 3,07. Ничья оценивается с коэффициентом 3,16.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

ЦСКА - "Зенит": РПЛ, 14-й тур, 11 ноября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)