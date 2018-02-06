ЦСКА завершит второй сбор товарищеским матчем с "Торревьехой"

Программа второго сбора ЦСКА в испанском Кампоаморе завершится завтра, 7 февраля. В этот день армейцы проведут товарищеский матч с "Торревьехой", информирует пресс-служба красно-синих.

Игра пройдет в Кампоаморе и начнется в 14.00 по московскому времени. В матче примут участие футболисты, которые сегодня, 6 февраля, не сыграют с "Эльче" с первых минут.

Кучаев и Муса - в "старте" ЦСКА на матч с "Эльче"