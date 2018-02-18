ЦСКА завершил третий сбор в Кампоаморе

ЦСКА провел 18 февраля последнюю тренировку на третьем сборе в испанском Кампоаморе. Как сообщает пресс-служба армейцев, часть команды вернется в Москву сегодня, остальные вылетят в Россию завтра, 19 февраля.

Отметим, что все три зимних сбора ЦСКА провел в Кампоаморе. 21 февраля армейцам предстоит провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" в Москве. Начало - в 20.00 по московскому времени. Первая игра в Белграде завершилась со счетом 0:0.