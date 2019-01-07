ЦСКА завершил серию архивных скетчей роликом с Игнашевичем в образе инспектора ДПС

ЦСКА выпустил последнее архивное видео, в котором бывший защитник команды Сергей Игнашевич предстал в образе инспектора ДПС.
На видео Игнашевич говорит, что, несмотря на то, что на службе все болеют за "Динамо", он не перестал поддерживать ЦСКА. С этим он связал свой слабый карьерный рост. По сценарию ролика, футболист носил звание капитана.
Сергей Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 годы. После выступления в составе сборной России на домашнем чемпионате мира он завершил карьеру.
Серию публикаций архивных видео со скетчами, в которых снялись игроки #ЦСКА, завершает Сергей Игнашевич в образе капитана ГИБДД 😎 pic.twitter.com/RuRVxu906N– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 января 2019 г.
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