ЦСКА заинтересован в продлении контрактов Березуцких и Игнашевича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб заинтересован в продлении контрактов с защитниками Алексеем и Василием Березуцкими, а также Сергеем Игнашевичем. Ранее в СМИ появилась информация, что братья подпишут новое соглашение с командой, тогда как Игнашевич завершит по окончании текущего сезона карьеру. Сроки действующих соглашений с ЦСКА 34-летних Березуцких и 37-летнего Игнашевича рассчитаны до 30 июня.

– Про Игнашевича это точно преждевременная информация, – цитирует ТАСС Бабаева. – Мы уже разговаривали и с Березуцкими, и с Игнашевичем. После окончания сезона сядем с ними и все обсудим, мы заинтересованы в продлении (контрактов).

Да (речь идет о контрактах сроком на год), но, опять же, будем общаться и смотреть по ситуации и по состоянию здоровья игроков, но никаких проблем возникнуть не должно.