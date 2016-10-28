14:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА заинтересован в продаже Витинью

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Нападающий ЦСКА Витинью, который на правах аренды выступает за "Интернасионал", согласовал условия контракта с "Фламенго", сообщает Globo Esporte. Стороны достигли договоренности во время переговоров, в течение которых футболиста представлял его отец.

Теперь "Фламенго" должен договориться о трансфере игрока с армейцами. Бразильцы рассчитывают на то, что Витинью продлит истекающий контракт с ЦСКА, после чего его можно будет взять в аренду. Российский клуб не против сразу осуществить полноценный трансфер.

Приоритетное право выкупа Витинью имеется у "Интернасионала", но в связи с выборами президента клуба руководство не торопится совершать какие-либо сделки.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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foreverCSKAforever

Saiga, если бы давно избавились от ниженазванных, то кто бы принес армейцам три последних чемпионства?

16:59

foreverCSKAforever

Если действующий до 2020 года контракт является "истекающим", то Витсель уже пару сезонов явлется игроком Юве.

16:56

Slim Taller

Так и за пять никто не покупает.Согласны только на аренду за один лям в год.А сколько было трескотни.

16:43

saiga

Избавляться надо было уже давно от Братьев, Игнашевича, антирекордсмена вратаря, Щенникова, Набабкина, а не от молодых, которых до ума надо было доводить, да ума не хватило. Больше чем состав команды распихали по арендам, так и не дав шанса. Слуцкий выше "Олимпии" так и не поднялся, а Гинер как только адекватную сумму в инвалюте дадут, тут же продаст Центральный Спортивный Клуб Армии в виде его футбольного подразделения.

16:37

Блудный Свин

Не до жиру... слить бы его хотя бы за туже десятку что брали... Евменов славно напоследок Гинеру присолил!... )))

15:52

Митяй Антибомж

Очередной гениальный ход гения трансферной политики гениального Евгения Ленноровича. Выискал самородка, купил по дешёвке (какие-то жалкие 10 евролямов), взрастил до "второго Неймара", ща продаст за полтинник, а то и за сотку, ибо нарасхват он, Неймар то второй. Браво!

15:50

Антиконь .

За что так жестоко???

15:35

Ковтун

я думал, что его уже давно продали...

15:32

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