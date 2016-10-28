ЦСКА заинтересован в продаже Витинью

Нападающий ЦСКА Витинью, который на правах аренды выступает за "Интернасионал", согласовал условия контракта с "Фламенго", сообщает Globo Esporte. Стороны достигли договоренности во время переговоров, в течение которых футболиста представлял его отец.
Теперь "Фламенго" должен договориться о трансфере игрока с армейцами. Бразильцы рассчитывают на то, что Витинью продлит истекающий контракт с ЦСКА, после чего его можно будет взять в аренду. Российский клуб не против сразу осуществить полноценный трансфер.
Приоритетное право выкупа Витинью имеется у "Интернасионала", но в связи с выборами президента клуба руководство не торопится совершать какие-либо сделки.
foreverCSKAforever
Saiga, если бы давно избавились от ниженазванных, то кто бы принес армейцам три последних чемпионства?
16:59
foreverCSKAforever
Если действующий до 2020 года контракт является "истекающим", то Витсель уже пару сезонов явлется игроком Юве.
16:56
Slim Taller
Так и за пять никто не покупает.Согласны только на аренду за один лям в год.А сколько было трескотни.
16:43
saiga
Избавляться надо было уже давно от Братьев, Игнашевича, антирекордсмена вратаря, Щенникова, Набабкина, а не от молодых, которых до ума надо было доводить, да ума не хватило. Больше чем состав команды распихали по арендам, так и не дав шанса. Слуцкий выше "Олимпии" так и не поднялся, а Гинер как только адекватную сумму в инвалюте дадут, тут же продаст Центральный Спортивный Клуб Армии в виде его футбольного подразделения.
16:37
Блудный Свин
Не до жиру... слить бы его хотя бы за туже десятку что брали... Евменов славно напоследок Гинеру присолил!... )))
15:52
Митяй Антибомж
Очередной гениальный ход гения трансферной политики гениального Евгения Ленноровича. Выискал самородка, купил по дешёвке (какие-то жалкие 10 евролямов), взрастил до "второго Неймара", ща продаст за полтинник, а то и за сотку, ибо нарасхват он, Неймар то второй. Браво!
15:50
Антиконь .
За что так жестоко???
15:35
Ковтун
я думал, что его уже давно продали...
15:32