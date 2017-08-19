10:56 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА забил "Уралу" пять голов в молодежном первенстве


ЦСКА разгромил "Урал" в матче 7-го тура молодежного первенства премьер-лиги – 5:0. Голы на свой счет записали Муталип Алибеков, Иван Олейников, Константин Кучаев, Тимур Жамалетдинов и Дмитрий Меренчуков. Отметим, что все пять мячей были забиты во втором тайме, а первые три гола были отправлены в ворота за три минуты.

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7-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "ЦСКА" (Москва) – 0:5 (0:0)

Голы: Алибеков, 47 (0:1). Олейников, 48 (0:2). Кучаев, 50 (0:3). Жамалетдинов, 70 (0:4). Меренчуков, 90+1 (0:5).

Судья: Федотов (Великий Новгород).

19 августа. Сысерть. Стадион "Божовия".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2017-2018/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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