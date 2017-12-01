ЦСКА - явный фаворит матча с "Тосно" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 19-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Тосно". Встреча в Москве начнется в 19.30.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА - "Тосно"

Прогноз Winline – П1 1.35 – Н 4.36 – П2 8.00

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Тосно".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Зенит" – в пятницу, 1 декабря, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - Васин, В. Березуцкий, Игнашевич - Мариу Фернандес, Натхо, Головин, Набабкин - Дзагоев, Кучаев - Вернблум.

"Тосно": Юрченко - Кутин, Буйволов, Дугалич, Чернов - Карницкий - Галиулин, Полетанович, Мирзов - Марков, Заболотный.

ПОТЕРИ: А. Березуцкий, Миланов, Щенников (все - травма), Витинью (под вопросом) - Вукушич (травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

История противостояния ЦСКА и "Тосно" насчитывает всего один матч. В первом круге армейцы обыграли команду Дмитрия Парфенова на "Петровском" со счетом 2:1.

В восьми домашних матчах ЦСКА набрал всего 11 очков (+3=2-3) и занимает 9-е место в премьер-лиге по успешности игры на своем поле.

"Тосно" чаще выигрывает на выезде, чем дома. На "Петровском" команда Дмитрия Парфенова одержала 2 победы, а в гостевых матчах – 3.

ЦСКА – единственный московский клуб, во встрече с которым в первом круге "Тосно" не набрал ни одного очка. Областной коллектив обыграл "Локомотив" и "Динамо" и сыграл вничью со "Спартаком".

ПРОГНОЗ

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна":

2:0 При всем уважении к главному тренеру гостей и симпатичной игре "Тосно", ЦСКА должен побеждать. Армейцы сражаются за самые высокие места и элементарно сильнее.

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент "СЭ":

2:1 У меня похожая оценка. Симпатии будут на стороне Дмитрия Парфенова, но Виктор Гончаренко и в условиях кадрового дефицита дает результат.