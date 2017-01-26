09:59 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА взял на второй сбор 18-летнего Хосонова

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Игроки и тренерский штаб ЦСКА отправились на второй сбор, который пройдет в Кампоаморе. Как отмечает пресс-служба клуба, в Испанию с армейцами отправился полузащитник молодежной команды Хетаг Хосонов. В этом сезоне 18-летний хавбек забил 1 гол в 16 матчах молодежного первенства. Также на его счету участие в поединке 1/16 финала Кубка России против "Енисея".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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foreverCSKAforever

Чем соревноваться, кто больше друг у друга Быстровых, Дзюб, Самедовых переманит, лучше дать шанс пацанам из своей спортивной школы.

12:46 26 января

Адекватный Зритель_

Ну да. На хрена своих сопляков из дубеля подтягивать,коли всегда можно не менее молодых,но более звездных прикупить? Ивановича там,или Андриану.

12:43 26 января

Вьери

Трансферная статистика ЦСКА не может не радовать - есть все шансы, что по итогам сезона псевдочемпион останется за пределами еврозоны.

11:24 26 января

maxcds

не болею за коней, но очень рад, что сильный (по меркам чемпионата России) клуб подтягивает молодежь. 21-23 это не молодежь, в этом возрасте основным уже надо быть. 17 лет-19 край когда надо подтягивать в основу

11:11 26 января

gayduk

Это здорово! Надо было взять кого-нибудь из детского сада!

10:39 26 января

Alex1507

Агент игрока я думаю почти счастлив? Статистика Лоськова разделить на 10. Ценный кадр. Тренер Ливерпуля аж замер.))))

10:36 26 января

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