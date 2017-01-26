ЦСКА взял на второй сбор 18-летнего Хосонова

Игроки и тренерский штаб ЦСКА отправились на второй сбор, который пройдет в Кампоаморе. Как отмечает пресс-служба клуба, в Испанию с армейцами отправился полузащитник молодежной команды Хетаг Хосонов. В этом сезоне 18-летний хавбек забил 1 гол в 16 матчах молодежного первенства. Также на его счету участие в поединке 1/16 финала Кубка России против "Енисея".

Пора снова за работу Вылетаем в Испанию! С основой на второй сбор едет Хетаг Хосонов #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/ozKjmr5KpH – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 26 января 2017 г.