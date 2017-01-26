ЦСКА взял на второй сбор 18-летнего Хосонова

Игроки и тренерский штаб ЦСКА отправились на второй сбор, который пройдет в Кампоаморе. Как отмечает пресс-служба клуба, в Испанию с армейцами отправился полузащитник молодежной команды Хетаг Хосонов. В этом сезоне 18-летний хавбек забил 1 гол в 16 матчах молодежного первенства. Также на его счету участие в поединке 1/16 финала Кубка России против "Енисея".
Пора снова за работу Вылетаем в Испанию! С основой на второй сбор едет Хетаг Хосонов #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/ozKjmr5KpH– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 26 января 2017 г.
foreverCSKAforever
Чем соревноваться, кто больше друг у друга Быстровых, Дзюб, Самедовых переманит, лучше дать шанс пацанам из своей спортивной школы.
12:46 26 января
Адекватный Зритель_
Ну да. На хрена своих сопляков из дубеля подтягивать,коли всегда можно не менее молодых,но более звездных прикупить? Ивановича там,или Андриану.
12:43 26 января
Вьери
Трансферная статистика ЦСКА не может не радовать - есть все шансы, что по итогам сезона псевдочемпион останется за пределами еврозоны.
11:24 26 января
maxcds
не болею за коней, но очень рад, что сильный (по меркам чемпионата России) клуб подтягивает молодежь. 21-23 это не молодежь, в этом возрасте основным уже надо быть. 17 лет-19 край когда надо подтягивать в основу
11:11 26 января
gayduk
Это здорово! Надо было взять кого-нибудь из детского сада!
10:39 26 января
Alex1507
Агент игрока я думаю почти счастлив? Статистика Лоськова разделить на 10. Ценный кадр. Тренер Ливерпуля аж замер.))))
10:36 26 января