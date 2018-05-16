ЦСКА выйдет из отпуска 18 июня

ЦСКА вернется из отпуска 18 июня и отправится в Австрию на первый сбор, который продлится до 30-го числа, сообщается на официальном сайте армейцев. В конце сбора запланированы две товарищеские встречи.
После трех выходных армейцы вновь соберутся в Австрии на второй сбор, который пройдет с 4-го по 15 июля. В этот период ЦСКА проведет три товарищеских матча.
После австрийских сборов армейцы вернутся в Москву и продолжат подготовку на базе в Ватутинках.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyydut-iz-otpuska-18-iyunya/