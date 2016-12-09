ЦСКА выйдет из отпуска 10 января

Стала известна дата начала подготовки ЦСКА ко второй части сезона-2016/17. Как сообщает клубная пресс-служба, армейцы соберутся после отпуска 10 января. На этот день запланирован вылет на сборы в испанский Кампоамор. Подробная программа сборов, как и будущие противники российской команды по товарищеским матчам, будет опубликована позднее.

Напомним, что матч группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3) стал последним для Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА. Как ранее сообщал "СЭ", 12 декабря армейцы должны официально объявить о начале сотрудничества с Виктором Гончаренко в качестве наставника команды.