ЦСКА выйдет из отпуска 10 января

Стала известна дата начала подготовки ЦСКА ко второй части сезона-2016/17. Как сообщает клубная пресс-служба, армейцы соберутся после отпуска 10 января. На этот день запланирован вылет на сборы в испанский Кампоамор. Подробная программа сборов, как и будущие противники российской команды по товарищеским матчам, будет опубликована позднее.
Напомним, что матч группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3) стал последним для Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА. Как ранее сообщал "СЭ", 12 декабря армейцы должны официально объявить о начале сотрудничества с Виктором Гончаренко в качестве наставника команды.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyydut-iz-otpuska-10-yanvarya/
Ачирришни Ковеч
И сразу на медосмотр! Носовые перегородки проверять и кровь .
17:32
эстонский армеец
Лучше проведите опрос - будет ли Гончаренко руководить ЦСКА к концу сезона?
17:20