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ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Зельдина

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ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью легендарного артиста Владимира Зельдина, который был болельщиком армейского клуба. Актер скончался в возрасте 101 года в НИИ Склифосовского, где проходил лечение.

– ПФК ЦСКА выражает соболезнования в связи с кончиной на 102-м году жизни народного артиста СССР, преданного армейца Владимира Зельдина, – говорится в официальном твиттере ЦСКА.

Зельдин был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной действующий актер в мире.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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цскамакс

Соболезнуем...

13:30

PitersS

Скорбим вместе..

12:46

Krasin

Соболезнуем! Вечная память...

12:02

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