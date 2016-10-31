ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Зельдина

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью легендарного артиста Владимира Зельдина, который был болельщиком армейского клуба. Актер скончался в возрасте 101 года в НИИ Склифосовского, где проходил лечение.

– ПФК ЦСКА выражает соболезнования в связи с кончиной на 102-м году жизни народного артиста СССР, преданного армейца Владимира Зельдина, – говорится в официальном твиттере ЦСКА.

Зельдин был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной действующий актер в мире.