17:36 | Футбол — РПЛ

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локо"

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ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина. Как стало известно "СЭ", причиной смерти молодого футболиста, по предварительным данным, стало переохлаждение. 

Выражаем свои соболезнования "Локомотиву", а также родным и близким Алексея, - сообщается в официальном Твиттере армейцев.

Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

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