ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локо"

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина. Как стало известно "СЭ", причиной смерти молодого футболиста, по предварительным данным, стало переохлаждение.

- Выражаем свои соболезнования "Локомотиву", а также родным и близким Алексея, - сообщается в официальном Твиттере армейцев.

Выражаем свои соболезнования @fclokomotiv, а также родным и близким Алексея https://t.co/lFQhzxLgZj – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 3 декабря 2018 г.

Алексей Ломакин является воспитанником футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.

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