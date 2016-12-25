12:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА выразил соболезнования в связи с крушением самолета Министерства обороны РФ

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ЦСКА выразил соболезнования по поводу крушения самолета Министерства обороны РФ. Авиакатастрофа случилась с лайнером после вылета его из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту находились журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Всего 84 пассажира и 8 членов экипажа.

– ЦСКА скорбит в связи с крушением самолета Ту-154 Министерства обороны, – говорится в заявлении армейского клуба. – Выражаем соболезнования родным и близким погибших.

К соболезнованиям присоединился и хоккейный клуб ЦСКА.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/vyrazhaem-soboleznovaniya/

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