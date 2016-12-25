ЦСКА выразил соболезнования в связи с крушением самолета Министерства обороны РФ

ЦСКА выразил соболезнования по поводу крушения самолета Министерства обороны РФ. Авиакатастрофа случилась с лайнером после вылета его из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту находились журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Всего 84 пассажира и 8 членов экипажа.

– ЦСКА скорбит в связи с крушением самолета Ту-154 Министерства обороны, – говорится в заявлении армейского клуба. – Выражаем соболезнования родным и близким погибших.

К соболезнованиям присоединился и хоккейный клуб ЦСКА.