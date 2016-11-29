15:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА выразил соболезнования в связи с гибелью игроков "Шапекоэнсе"

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ЦСКА в своем официальном твиттере выразил соболезнования в связи с гибелью футболистов "Шапекоэнсе". Игроки попали в авиакатастрофу по дороге в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". По последним данным в катастрофе погибло 76 человек из 81. Еще один - вратарь Данилу - скончался в больнице. На данный момент известно о двух выживших футболистах, одном массажисте и одной стюардессе.

"Мы выражаем искренние соболезнования семьям, друзьям и фанатам игроков "Шапекоэнсе", погибших в авиакатастрофе", - говорится в сообщении ЦСКА.

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