15:29 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург без Акинфеева

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ЦСКА отправился в Санкт-Петербург на завтрашний матч 5-го тура чемпионата России против "Тосно" сообщает пресс-служба клуба.

В составе армейцев отсутствует вратарь Игорь Акинфеев, который продолжает восстанавливаться после травмы капсульно-связочного аппарата левого колена, полученной в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0).

На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Илья Помазун, Павел Овчинников.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев.

Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Матч "Тосно" - ЦСКА пройдет в среду, 9 августа. Начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-sanktpeterburg/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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hagen_alex

Илья Тормазун - это Лодыгин только в ЦСКА. Посмотрим сколько эта дырка пропустит от Сосно.

16:21

баламошка

Забыли маленького. Тимур Бекмамбетов снимет Один дома - 3.

15:58

zenitoman

Помазун будет бить свой Рекорд))

15:57