ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург без Акинфеева

ЦСКА отправился в Санкт-Петербург на завтрашний матч 5-го тура чемпионата России против "Тосно" сообщает пресс-служба клуба.

В составе армейцев отсутствует вратарь Игорь Акинфеев, который продолжает восстанавливаться после травмы капсульно-связочного аппарата левого колена, полученной в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0).

На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Илья Помазун, Павел Овчинников.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев.

Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Матч "Тосно" - ЦСКА пройдет в среду, 9 августа. Начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.