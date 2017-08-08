ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург без Акинфеева

ЦСКА отправился в Санкт-Петербург на завтрашний матч 5-го тура чемпионата России против "Тосно" сообщает пресс-служба клуба.
В составе армейцев отсутствует вратарь Игорь Акинфеев, который продолжает восстанавливаться после травмы капсульно-связочного аппарата левого колена, полученной в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0).
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
Вратари: Илья Помазун, Павел Овчинников.
Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев.
Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Матч "Тосно" - ЦСКА пройдет в среду, 9 августа. Начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-sanktpeterburg/
hagen_alex
Илья Тормазун - это Лодыгин только в ЦСКА. Посмотрим сколько эта дырка пропустит от Сосно.
16:21
баламошка
Забыли маленького. Тимур Бекмамбетов снимет Один дома - 3.
15:58
zenitoman
Помазун будет бить свой Рекорд))
15:57